التربية تقطع وعداً بشأن توزيع المناهج

حددت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، الشهر المقبل موعداً لتسليم المناهج بشكل كامل للطلبة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (المدى)، أن “طباعة الكتب يكون حصرا في العراق”، مشيراً إلى “الاعتماد على الكتب المسترجعة بسبب غياب الموازنة لهذا العام”.

“قرار مجلس الوزراء خلال الأشهر القريبة الماضية تدارك الموضوع بالتصويت على إعطاء تخصيصات بسيطة لوزارة التربية فيما يخص موضوع طباعة الكتب المدرسية”.

ولفت، إلى أن” الوزارة باشرت بشكل عاجل بالتعاقد مع المطابع الحكومية التي ذكرت في القرار مثل مطبعة التبوغ ومطابع العتبات المقدسة ومطبعة شبكة الإعلام العراقي ومطبعة النهرين لسد النقص الحاصل في بعض العناوين المدرسية نتيجة زيادة أعداد الطلبة”، مؤكداً أنه “سيتم توزيعها في شهر تشرين الثاني القادم”.

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