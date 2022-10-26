الحكيم: الكورد يشاركون في حكومة السوداني بقوة والصدر جزء أساسي من النظام السياسي

أكد وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يشاركان بقوة في الحكومة العراقية المقبلة، مشيراً إلى أن التيار الصدري يعد جزءاً أساسياً من النظام السياسي في البلاد.

وقال محمد علي الحكيم في تصريح خاص: إن “لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أشخاصاً مقتدرين”، مؤكداً أنهما “يعيّنان الشخصيات الكفوءة في المناصب المهمة”.

وأضاف أن “مشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة مهمة جداً”، داعياً “السوداني إلى الإسراع في إشراك الصدر داخل الحكومة الجديدة”.

وقال الحكيم إن “التيار الصدري يشكل جزءاً أساسياً من النظام السياسي العراقي”.

وعبّر الوزير السابق عن اعتقاده أن “رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني سيختار أشخاصاً أكفاء لملء الحقائب الوزارية”.

وتابع “وفقاً للدستور فإن العراق لا يشكل تهديداً لأي دولة”، داعياً “الدول الجارة إلى التصرف بمسؤولية عند فعل أي شيءٍ متعلقٍ بالعراق”.

وشغل محمد علي الحكيم منصب وزارة الخارجية من عام 2018 إلى 2020 في حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت بعد اندلاع تظاهرات التشرينيين، ومطالبهم التي تركزت على إجراء انتخابات مبكرة.

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