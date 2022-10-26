Posted on by

الحكيم: الكورد يشاركون في حكومة السوداني بقوة والصدر جزء أساسي من النظام السياسي

الحكيم: الكورد يشاركون في حكومة السوداني بقوة والصدر جزء أساسي من النظام السياسي

أكد وزير الخارجية العراقي السابق محمد علي الحكيم أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يشاركان بقوة في الحكومة العراقية المقبلة، مشيراً إلى أن التيار الصدري يعد جزءاً أساسياً من النظام السياسي في البلاد.

وقال محمد علي الحكيم في تصريح خاص: إن “لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أشخاصاً مقتدرين”، مؤكداً أنهما “يعيّنان الشخصيات الكفوءة في المناصب المهمة”.

وأضاف أن “مشاركة التيار الصدري في الحكومة المقبلة مهمة جداً”، داعياً “السوداني إلى الإسراع في إشراك الصدر داخل الحكومة الجديدة”.

وقال الحكيم إن “التيار الصدري يشكل جزءاً أساسياً من النظام السياسي العراقي”.

وعبّر الوزير السابق عن اعتقاده أن “رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني سيختار أشخاصاً أكفاء لملء الحقائب الوزارية”.

وتابع “وفقاً للدستور فإن العراق لا يشكل تهديداً لأي دولة”، داعياً “الدول الجارة إلى التصرف بمسؤولية عند فعل أي شيءٍ متعلقٍ بالعراق”.

وشغل محمد علي الحكيم منصب وزارة الخارجية من عام 2018 إلى 2020 في حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت بعد اندلاع تظاهرات التشرينيين، ومطالبهم التي تركزت على إجراء انتخابات مبكرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close