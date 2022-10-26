الخارجية الأميركية تعرب عن قلقها من الهجمات الإيرانية والتركية على اقليم كوردستان

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جينيفر غافيتو، أن الولايات المتحدة قلقة للغاية من الهجمات التركية والإيرانية على إقليم كوردستان، وتأمل في أن تتشكل حكومة عراقية تواصل العلاقات الجيدة مع دول المنطقة.

جينيفر غافيتو، قالت في ندوة لمجلس الأطلسي، عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء (25 تشرين الأول 2022)، إن “الهجمات الإيرانية الأخيرة على إقليم كوردستان، مقلقة للغاية، حيث تسبب استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية في الحاق خسائر بشرية بالمدنيين ووفيات. ومن أجل تأزيم الوضع أكثر هدد قادة الحرس الثوري الإيراني بشن المزيد من الهجمات في المستقبل، وكما هو معلوم، يهدفون إلى صرف الأنظار عن القمع البشع الذي يمارسونه بحق” الإيرانيين.

وكانت غافيتو تشير بذلك إلى الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني يوم (28 أيلول 2022)، مستخدماً عشرات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضد مقرات أحزاب كوردستان إيران في إقليم كوردستان، والتي أودت بحياة 18 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

الهجمات تلك تزامنت مع التظاهرات التي اندلعت في إيران وكوردستان إيران احتجاجاً على وفاة الشابة الكوردية مهسا (ژینا) أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الإرشاد في طهران، التي قال والدها بأنها قتلت على يد قوات الأمن الإيرانية.

تركيا والتنسيق مع العراق

المسؤولة في إدارة الرئيس جو بايدن، تحدثت في كلمتها عن العمليات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كوردستان، قائلة: “إننا عبّرنا عن قلقنا حول العمليات التركية في إقليم كوردستان، وطالبنا الحكومة التركية أن تنسق عن كثب مع الحكومة العراقية، فيما يتعلق بعملياتها التي تستهدف مواقع الإرهابيين عبر الحدود. ليست إيران وحدها الطرف العدواني الذي يهدد الاستقرار الدولي، إنما روسيا أيضاً بدأت حرباً شرسة لا مبرر لها ضد أوكرانيا”.

يشار إلى أن تركيا نفذت خلال العقود الثلاثة الماضية عشرات من العمليات العسكرية ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، آخرها عملية المخلب – القفل التي بدأت في (18 نيسان 2022).

وزارة الدفاع التركية، أعلنت بأن العملية أسفرت عن مقتل 423 من عناصر الحزب و62 جندياً تركيا، فيما أعلنت قوات الدفاع الشعبي (الجناح المسلح لحزب العمال الكوردستاني)، مقتل الفين و124 جندياً تركياً و144 من عناصر الحزب.

هجمات الفصائل المقربة من إيران

نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، تطرقت إلى العملية السياسية في العراق وهجمات الفصائل المقربة من إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحث الحكومة المقبلة في العراق على أن “تواصل المساعي التي بذلتها الحكومة التي سبقتها من أجل دمج العراق مع المنطقة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تنمية الاقتصاد العراقي، وتحسين بيئته، كما يسهم في تسهيل العمل المشترك، وأرى بأن هذا الاعتماد المتبادل سيكون أساساً لسلام طويل الأمد”.

بشأن موقف واشنطن من العلاقات بين طهران وبغداد، أكدت جينيفر غافيتو بأن “الإدارة الأميركية تود أن تخفض التصعيد مع إيران، وهي تدرك بأن إيران شريك في غاية الأهمية للعراق، ولدى البلدين حدود واسعة ومصالح مشتركة عديدة، ونعتقد بأنه يجب أن تكون للعراق وإيران علاقات إيجابية، لكن يجب أن تكون إيجابية من الجهتين”، مشيرة إلى أن التهديدات والهجمات المستمرة من الفصائل المسلحة المؤيدة لإيران، “تشكل انتهاكاً لسيادة العراق، وتضعف ثقة المواطنين بالحكومة”.

ورأت أن هذه الفصائل “لا يمكنها أن تدعي بأنها جزء من القوات الأمنية، وأن تعمل في الوقت ذاته خارج سلطة الحكومة وأوامرها”.

حول العلاقات بين طهران وواشنطن وحلفائها في المنطقة والعالم، قالت جينيفر غافيتو إن “الرئيس بايدن ملتزم بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع أعمال إيران التخريبية والتصدي لها، وهجمات إيران على القوات الأميركية في العراق أو أي مكان آخر في المنطقة، غير مقبولة، وعندما يتعرض المواطنون ومصالحنا إلى هجمات، سيكون لنا ردنا، وبموازاة ذلك، سنواصل دعم الإيرانيين من أجل نيل حقوقهم وكرامتهم، اللتان حرمهم نظام طهران منهما منذ أمد بعيد”.

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