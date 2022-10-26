السوداني يطلب تحديد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على كابينته الوزارية (وثيقة)

طالب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، رئاسة مجلس النواب بتحديد يوم غد الخميس موعداً للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.

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