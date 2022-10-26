النائب علي شداد يكشف عن توصل السوداني الى تفاهمات متقدمة لتشكيل الحكومة الجديدة

كشف النائب “علي شداد” عن استمرار المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني مباحثاته ومناقشاته مع الكتل السياسية من اجل الاسراع باستكمال التشكيلة الحكومية وعرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة والتصويت عليها” .

وقال “شداد” ان ائتلاف دعم الدولة ماض بتسهيل مهمة السوداني ومساعدته في استكمال مباحثاته الخاصة بتشكيل الحكومة الا ان الخلافات داخل بعض المكونات هي التي تسببت بتأخير عقد جلس منح الثقة للسوداني” .

ولفت “شداد” الى ان الخلافات تنحصر الان داخل البيت السني فيما لاتزال بعض الاشكاليات البسيطة حول عدد المقاعد الوزارية لكل حزب تهمين على سير المفاوضات الجارية بين الحزبين الكرديين” ، مبينا ان السوداني يفضل الذهاب الى مجلس النواب بأكبر عدد من الحقائب الوزارية لاسيما السيادية منها” .

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