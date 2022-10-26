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انتخاب ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا

أعلن حزب المحافظين في بريطانيا انتخاب ناظم الزهاوي، الذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير الخزانة في حكومة بوريس جونسون، رئيسا للحزب.

وقال الحزب على “تويتر”: “تم تعيين ناظم الزهاوي رئيساً لحزب المحافظين”.

ووظيفة الرئيس تخص الأنشطة الإدارية داخل الحزب وإدارة مقره خلافا لدوره السياسي الذي يتولاه زعيم الحزب.

وفقا لصحيفة “التلغراف” فإن منصب الزهاوي الجديد يعني أنه سيواصل العمل مع حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك “خلف الكواليس”، لكنه لن يكون مسؤولا عن وزارة معينة.

والزهاوي هو سياسي بريطاني من أصل كوردي عراقي، حظي بعضو البرلمان البريطاني إثر انتخابات 2010.

وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19.

وولد الزهاوي في العراق عام 1967 وترعرع في منطقة إيست سوسيكس جنوب لندن، وتلقى تعليمه المدرسي في “كينغز كولدج” في ويمبلدون بلندن وتعليمه الجامعي في “يونيفرسيتي كولدج” التابعة لجامعة لندن.

ويوم الاثنين، انتخب سوناك زعيما لحزب المحافظين الحاكم، وعلى هذا النحو، أصبح رئيسا للوزراء، لعدم وجود منافسين آخرين، ليصبح ثالث رئيس للوزراء للبلاد في عام 2022 بعد جونسون وتراس.

ويوم الثلاثاء، عين الملك تشارلز الثالث رسميا سوناك في المنصب وطلب منه تشكيل حكومة.

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