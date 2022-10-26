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انخفاض مبيعات الدولار النقدية في مزاد المركزي العراقي  

انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط، اليوم الاربعاء، لتصل الى 22 مليوناً في مزاد العملة بالبنك المركزي العراقي.

وذكر مراسل  أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 207 ملايين و217 الفا و322 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 88% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 185 مليوناً و17 ألفاً و322 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 22 مليونا و200 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 48 شركة توسط.

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