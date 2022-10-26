Posted on by

برلمانية: الكاظميّ يُدخل بضائعَ إسرائيليّة إلى العراق على أنها أردُنية

اتهمت زينب الموسوي عضو مجلس النواب عن كتلة “صادقون”، يوم الأربعاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظميّ بإدخال بضائعَ إسرائيليّة إلى العراق على أنها أردُنية.

وقالت الموسوي في بيان اليوم، ان حكومة الكاظميّ مارست التخبطَ في إدارة الاقتصاد العراقي، ولم تنظمْ حملةً لدعم المُنتج المحلي،في حين أنها مَنحت الأردن و مصر امتيازات على حساب الشعب العراقي.

وأضافت أن “الكاظميّ منح إعفاءات لنحو 371 سلعة أردنية، بينما الأردن ينتج 80 سلعة فقط، ويقوم بعض التجار بإدخال بضائع على أنها أردنية، ولكنها في الأساس إسرائيليّة أو سعوديّة أو تركية أو مصرية، حيث يقوم وسطاء في الأردن بتغليفها من جديد والكتابة عليها صنع في الأردن لإدخالها إلىٰ العراق”، حسب تعبيرها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close