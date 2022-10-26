رحلة في عالم الظلمات

كامل سلمان

الجهل ظلام ، الفقر ظلام ، المرض ظلام ، الخوف ظلام ، العبودية ظلام ، وهكذا كل الأشياء او الاحوال السيئة والتي يعيشها الإنسان طوعا او كرها هي ظلمات ، وعوالم الظلمات عوالم متعددة قد يقع الانسان في واحدة منها او اكثر ولكن الخروج من اي عالم من عوالم الظلمات هو الدخول الى عالم اخر هو عالم النور وهذا لا يأتي بالتمني ، وعالم النور هو عالم واحد وليس عوالم مختلفة ومتعددة ، لأن النور يعني زوال الظلام ، يعني التحرر من تبعات الظلمة …. لا يمكن للإنسان ان يتعرف على عالم النور وقيمة وطعم عالم النور مالم يرى ويعيش هذا العالم ويتذوق طعمه ، فالحرية مثلا لا يتحسسها من يعيش العبودية ولا يستطيع تصورها ، لذلك لا نستغرب ان نرى بعضهم يرضى بعالم من عوالم الظلمات دون ان يحرك ساكنا للتخلص من مساوىء هذا الظلام لأنه لا يستطيع ان يدرك شيء ليس له معرفة مسبقة به وقد تصل به الحالة ان يعادي عالم النور ويحاربه حفاظا على عالمه المظلم . هذا هو حال المجتمعات البائسة تتمتع بالظلمات وتقف بالضد من يناديها بالخروج من عالمها المظلم وكأن يداها قد كبلت رغم قدرتها على الخروج من عالم الظلمات والسبب ليس ضعف ارادتها او ضعف عزيمتها ولكن السبب ان الظلام وصل الى عقر دار العقل والبصيرة فلم يعد يصدق شيء اسمه عالم النور ويظنه مجرد خيال وانه لا يريد ان يخسر عالمه الذي يغطي جزء يسير من ديمومة حياته ولا غير .

اختيار الإنسان لعالمه الاظلم ليست بمشكلة تقلق ساكني عالم النور فهو في واد وهم في واد اخر ، وهو متمتع في هذا العالم الذي يعيشه مع كل القذارات التي تحيط به ، فهذا اختياره رغم اننا ادرى بأنه لم يك حرا باختياره ، لأن الحر لا يختار الظلام على حساب النور ، واختياره لا يضر احدا ، ولن تجعل الاخرين البعيدين عن تفكير هؤلاء الظلاميين في قلق ولكن مشكلة الاخرين سيعيشون مجبرين تحت تأثير ظلمات الظلاميين لإنهم اي الظلاميين بحكم القدر أصبحوا القوة المتسيدة والمهيمنة على منافذ الحياة والدولة فهذا يجعلنا ويجعل الناس الرافضين للظلام في ظلمة اجبارية وهذا مالا يليق بأصحاب العقول الحرة والاحرار تقبله ومن المستحيل ان تتحملها عقولهم او ترضى عن الظلام او الخنوع والسكوت .

الإنسان الحر يفهم الحياة هي الحرية ولا يستطيع تقبل شيء اسمه الذلة فهو يرحل ويهاجر متمردا على الخضوع ويتحمل المصاعب ، وقد يواجه الموت وقد يفضل الموت على تحمل الذلة ، ومن غرائب هذه الدنيا ان دعاة الحرية نسبتهم ضئيلة جدا امام نسبة أنصار وأتباع الذلة والعبودية لذلك تجد دعاة الحرية يعانون معاناة قاسية مؤلمة في مجتمعاتهم وفي أزمانهم وتبقى معاناتهم مستمرة حتى يلاقوا حتفهم او ترفع عنهم الاحمال .

لم أكن أتصور في يوم من الأيام ان أنصار واتباع الذلة لديهم مفكرين واصحاب شهادات عليا ومنظرين ومتكلمين وكتاب يكتبون ويتكلمون بكل قناعة عن اهمية الذلة والتبعية في حياة الإنسان فقد وصلت بهم الحالة ان يتخرج منهم من هو مستعد للتضحية والفداء لهذا الفكر الغريب على تركيبة الإنسان والمخالفة لقيم الإنسان و بالاتجاه المعاكس لطبيعة الإنسان الذي متعة وجوده في الحياة هي الحرية ، ناهيك عن عجز كل تلك العناوين المناصرة للذلة ان تنظر الى حالها وحال مجتمعها وحال اجيالها بما تركت الذلة عليهم من اثار مؤلمة وجروح لا تندمل . فمرة يسمون هذه الذلة تراثنا العظيم ومرة يسمونه ديننا ودين آباءنا الاولين ومرة تأريخنا وحضارتنا المشرقة دون ان يكلفوا انفسهم عناء النظر الى ما خلفه ذلك التراث العظيم من بؤس ومآسي وما ينطق به الواقع بشكل صريح !. وللأسف لا يعرفون ما يجري خلف الكواليس ، لا يعرفون ولا يدركون أنهم ضحية كغيرهم ، ان مايجري في عقول المتبوعين اعني الأشخاص الذين استطاعوا تسخير الملايين من البشر ليكونوا لهم تبعا . هو إظهار عدم الرضا لتابعيهم وجعلهم يشعرون بالتقصير ، والزعل عليهم ونعتهم بالمتخاذلين واهل النفاق ، وهذا ما يدفع التابع ان يبذل المزيد لأجل ارضاء سيده ، فينسى هذا العبد المسكين كل شيء يخصه ويخص اهله في الحياة ويصبح همه الوحيد فقط في هذه الدنيا هو ان يرضى عنه سيده والا فالحياة ظلام لا تطاق بالنسبة له . اي فوق الظلام يعيش ظلام اخر وهكذا يفني عمره وكأنه لم يعش الحياة الا ليكون حطبا لمحرقة اسياده . وفوق كل ذلك يعض اليد التي تمتد اليه لتسعفه وتنتشله من هذا الظلام الدامس . فهي معادلة مؤلمة ان اسعفته عض يدك وان تركته يتخبط في ظلامه فلن تهنأ لك حياة ان ترى اخيك الإنسان يعاني وانت ساكت ! ان تتحمل عضة يدك والالم الذي ينتج عنه خير من ان ترى مصيرا غامضا لأبناء جلدتك واخوتك بالإنسانية ، فلكل شيء ثمن ولا يوجد شيء فيه خير الا وله ثمن ، فما نراه من تطور وسمو الإنسان هذا الكائن العظيم لم يكن ليأتي بلا ثمن وكان الثمن بعض الأحيان ارواح ونفوس زكية تركت بصمتها لتكون للعالمين نورا ..

الخروج من الظلمات يعني ان الحياة لا تموت ، يعني ان اليأس أكذوبة يجب ان لا نصدقها مهما تشبثت بها الوقائع . فهي رحلة ممزوجة بالمصاعب وطريق لابد ان نسلكه ، رحلة الخروج من عالم الظلمات الى عالم النور .

[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط