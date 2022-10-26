شيرين تلغي متابعة حسام حبيب على “فيسبوك”

حذفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، طليقها الفنان حسام حبيب من قائمة الحسابات التي تتابعها عبر “فيسبوك”.

وفوجئ محبو الفنانة المصرية، التي تخضع للعلاج داخل أحد مستشفيات الصحة النفسية، من متابعتها لحساب طليقها حسام حبيب فقط عبر “فيسبوك”، وهو ما ظهر جليًا خلال تصفح حسابها الرسمي حتى أمس الأول.

وتحظى تطورات أزمة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب باهتمام واسع.

وكثرت الأقاويل بشأن الأزمة التي تعيشها “شيرين” من جانب أطرافها، بدايةً من أسرتها، وانتقالًا إلى طليقها المطرب حسام حبيب ووالده، وأخيرًا مديرة أعمالها السابقة سارة الطباخ.

كان محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن كتابتها وصية قبل سنوات.وقال المحامي حسام لطفي، إن موكلته كتبت وصيتها قبل سنوات وتركتها بحوزته، موضحا أنها “لا تُفتح إلا بعد وفاتها”. أوضح المستشار القانوني، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، أن “كتابة الوصية دليل على إيمان عميق لدى “شيرين”، وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر”. وشدد على أنه يعتز بثقة شيرين فيه، موضحاً أنها “ليست الوحيدة من أهل الفن التي يحتفظ بوصيتها”.

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