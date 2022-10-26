عالية نصيف: المتهم الأول في (سرقة القرن) لديه علاقة شراكة مع وزير وإبن أخيه 



أكدت النائبة عالية نصيف أن المتهم الأول في سرقة أمانات الضرائب (سرقة القرن) لديه علاقة شراكة مع وزير وإبن شقيق الوزير، وجميعهم مشتركون بصفقات الفساد التي تخص ميناء الفاو، مطالبة الجهات الأمنية والسلطة القضائية بمنعهم من السفر.

وقالت في بيان اليوم :” ان المتهم الأساسي بقضية سرقة القرن نور زهير جاسم (أبو فاطمة) لديه علاقة مع (وزير) وإبن أخ الوزير (أ.ع.ح) ، بالإضافة الى (ع.الربيعي) ، وكلهم لديهم علاقة مباشرة بصفقة الفساد الكبرى التي تخص ميناء الفاو، حيث كان المتهم نور زهير المسؤول المباشر في التفاوض مع الوزير و(ع.الربيعي) وتم عن طريقه عمل تخفيض ٢٥٪؜ من الصفقة، وكانت اللقاءات تتم في بيت الوزير بمجمع القادسية ويتم التنسيق عن طريق ابن أخ الوزير، علماً بأن ابن أخ الوزير هو الذي ساعد المتهم نور زهير على استحصال الموافقة للطائرة الخاصة لترتيب هروبه الى الخارج “.

وشددت نصيف على ” ضرورة اصدار قرار بمنع سفر كل من ذكر اسمه لحين انتهاء التحقيقات وخصوصاً الوزير وإبن اخيه و(ع.الربيعي) لأن هناك أنباء بأنهم سيهربون الى دبي “.

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