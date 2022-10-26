 قوات الأمن الإيرانية تغلق الطريق المؤدي إلى قبر مهسا أميني

الصحفي: سجاد شنكالي

لإحياء مراسيم أربعينية مهسا أميني توجه العشرات من أهالي مدينة سقز بكوردستان إيران إلى مقبرة (آيجي)، حيث دفنت هناك.

و تظهر المعلومات ولقطات الفيديو والصور الصادرة، أنه اليوم ، 26 أكتوبر 2022 ، قام العشرات من سكان سقز بزيارة مقبرة إدج حيث دفنت فينا أميني الشهر الماضي.

وحسب منظمات حقوق الإنسان في كوردستان إيران، أقدمت الحكومة الإيرانية على قطع الطريق المؤدي إلى المقبرة، لمنع الأهالي من التجمع هناك، والأهالي كانوا في المقبرة وعند قبر أميني يرددون شعارات من قبيل “كوردستان مقبرة الفاشية”، “كوردستان ستبقى طالما بقي كوردي واحد”، “المرأة، الحياة، الحرية”، و”لا نريد جمهورية إسلامية”.

تزامناً مع ذلك أغلق قسم من المحلات التجارية والأسواق أبوابه في مدن سقز، سنندج، كاميران، بوكان، مهاباد، مريوان، جوانرو، وبانة.

و نقل الصحفي سجاد شنكالي، عن بيان نشر في وكالة (إرنا) الرسمية للأنباء، وتتبع الحكومة الإيرانية، الليلة الماضية بياناً على لسان عائلة ژینا أميني، يقول إن العائلة لن تقيم أي مراسيم في أربعينية ژینا، لكن العائلة نفت أن تكون قد أصدرت أي بيان من هذا النوع.

تزامناً مع أربعينية ژینا أميني، أعلن محافظ سنندج الليلة الماضية عطلة في كل جامعات ومدارس المحافظة “بسبب تفشي الانفلونزا”.

ألقى القبض على ژینا (مهسا) أميني الشهر الماضي في طهران من قبل شرطة الأخلاق، وتدهورت حالتها الصحية وهي في مركز الشرطة، وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها، توفيت يوم (17 أيلول 2022) في مستشفى كسرى بطهران.

وتقول عائلة أميني إن الشرطة أقدمت على ضربها عند اعتقالها وهو ما تسبب في وفاتها، فيما نفى الطب العدلي الإيراني ذلك وقال إنها توفيت بسبب المرض.

من جانبه، أعلن المتخصص في الطب العدلي بشيراز، الدكتور مهران فريدوني، قبل يومين وأثناء الاحتجاجات أن: “ما قيل وأعلن الأطباء العدليون بخصوص وفاة ژینا أميني ليس مقبولاً قطعاً”.

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