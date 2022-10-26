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قيادة العمليات المشتركة في بغداد تمنع وسائل الاعلام من تغطية ذكرى احتجاجات تشرين في ساحة التحرير

منعت القوات الامنية في ساحة التحرير العديد من وسائل الاعلام دخول ساحة التحرير لتغطية تجمع دعا له محتجو تشرين لاستذكار الاحتجاجات التي اندلعت عام 2019.
وقال مراسل قناة “البغدادية” رامي الحمداني لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ان العناصر الامنية فرضت طوقا امنيا على ساحة التحرير تحسبا لتجمع المحتجين، ومنعت جميع الفرق الصحفية من الدخول، مبينا ان طواقم قنوات (البغدادية، الحرة ، الجزيرة ، اي نيوز ، التغيير، العراقية ،NRT، TRT، الفلوجة) منعت من تغطية الحدث.
واضاف الحمداني ان الزملاء تحدثوا مع العناصر الامنية، بشأن السماح لهم بالتصوير، الا ان الامن رفضوا، مؤكدين انهم تلقوا نداء، بمنع جميع الصحفيين من الدخول الى ساحة التحرير، وتغطية التظاهرة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الزملاء من اداء واجباتهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي التي كفلها الدستور.
وترفض الجمعية الاجراءات التي تتخذها القيادات الامنية بحق عمل وسائل الاعلام، لعرقلة عملها، وفرض قيود عليهم لمنعهم من نقل الصور عن مجريات الاحداث، لاسيما وقت اندلاع الاحتجاجات.
وتطالب الجمعية وزير الداخلية والعاملين بإمرته الكف عن منع وسائل الاعلام، من اداء مهامهم، واحترام مبادئ القانون، وما نص عليه الدستور، الكافل لحرية العمل الصحفي بمختلف اشكاله.

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