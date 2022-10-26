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مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث عدة موضوعات

مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث عدة موضوعات

قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ان مجلس وزراء الإقليم يجتمع اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول أكتوبر 2022، لبحث عدة موضوعات.

وتجتمع حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، حيث سيتم بحث قضية المخازن ونقل الحصص الغذائية الشهرية للمواطنين حيث تشكل أحد محاور الاجتماع.

وسيخصص الجزء الأول من الاجتماع لعرض رؤية واستراتيجية المجلس العام للخدمة فيما يتعلق بإعادة تنظيم المهام العامة.

أما القسم الثاني فهو عرض مقترح وزارة البلدية والسياحة بتعديل البند رقم (5) من قرار مجلس الوزراء بشأن تأجير المناطق الصناعية.

وفي القسم الثالث من الأجتماع يتم عرض تقرير وزير حكومة إقليم كوردستان للمكونات، لبحث أوضاع التركمان والكلدان السريان الآشوريين ودراسة الاقتراحات بشأن تحديد يوم باسم “يوم التعايش”، في التقويم الرسمي لإقليم كوردستان.

أما القسم الرابع من الاجتماع، فسيتم فيه بحث تقرير وزارة التجارة والصناعة عن مشكلة المستودعات، ونقل الحصص الغذائية الشهرية للمواطنين.

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