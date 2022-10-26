Posted on by

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 6 مليارات دينار لترميم وصيانة المراكز التعليمية

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 6 مليارات دينار لترميم وصيانة المراكز التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان في بيان، يوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بتخصيص ستة مليارات دينار للمراكز التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح البيان، أن مبلغ ثلاثة مليارات دينار خصص لبناء غرف صفية جديدة في المراكز التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم الانتهاء من جميع الإجراءات الهندسية والإدارية وأوامر الصرف لبناء 184 فصلاً دراسياً جديداً، من الميزانية الاعتيادية للمديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات والإدارات المستقلة، لافتاً إلى أنه بالإمكان البدء في التنفيذ فوراً.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم تخصيص ثلاثة مليارات دينار أخرى لترميم 293 مدرسة، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الهندسية والإدارية وأوامر الصرف من الميزانية الاعتيادية للمديريات العامة للتعليم في المحافظات والإدارات المستقلة، مشيرة إلى أنه يمكن البدء في التنفيذ فوراً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close