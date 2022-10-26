مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 6 مليارات دينار لترميم وصيانة المراكز التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان في بيان، يوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بتخصيص ستة مليارات دينار للمراكز التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح البيان، أن مبلغ ثلاثة مليارات دينار خصص لبناء غرف صفية جديدة في المراكز التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، تم الانتهاء من جميع الإجراءات الهندسية والإدارية وأوامر الصرف لبناء 184 فصلاً دراسياً جديداً، من الميزانية الاعتيادية للمديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات والإدارات المستقلة، لافتاً إلى أنه بالإمكان البدء في التنفيذ فوراً.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم تخصيص ثلاثة مليارات دينار أخرى لترميم 293 مدرسة، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الهندسية والإدارية وأوامر الصرف من الميزانية الاعتيادية للمديريات العامة للتعليم في المحافظات والإدارات المستقلة، مشيرة إلى أنه يمكن البدء في التنفيذ فوراً.

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