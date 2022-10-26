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وزير الهجرة يوعز بتوزيع قرابة ثلاث آلاف سلة غذائية للنازحين في مخيمات اربيل والسليمانية

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 اكد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، إستمرار الوزارة بتقديم المواد الغذائية للنازحين في المخيمات ، موعزاً بتوزيع قرابة ثلاث آلاف سلة غذائية للنازحين في مخيمات محافظتي اربيل والسليمانية .

 

وعلى أثر ذلك  وزعت ملاكات فرع الوزارة في المحافظتين (2,855) حصة غذائية بين الأسر النازحة القاطنين في مخيمات محافظتي اربيل والسليمانية ، شملت منها نازحي مخيم ديبكة بــ(800) حصة غذائية و نازحي مخيم بحركة بــ(1٫145) حصة غذائية، فضلا عن شمول نازحي مخيم هرشم بــ(352) حصة غذائية الى جانب توزيع (558) سلة غذائية في مخيم عربت التابع الى محافظة السليمانية . 

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