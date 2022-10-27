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النائب علي شداد يكشف عن موافقة السوداني على منح وزارتي النفط والموارد المائية الى محافظة البصرة

كشف النائب “علي شداد” عن موافقة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني على منح وزارتي النفط والموارد المائية الى محافظة البصرة” ، مشيرا الى ان “نواب البصرة كان لهم الدور الكبير في حصول البصرة على استحقاقها في التشكيلة الوزارية” .

ولفت “شداد” الى ان محافظة البصرة يجب ان يكون لها تمثيلا حقيقيا في التشكيلة الحكومية وذلك لأهميتها السياسية والاقتصادية ولما تعانيه من مشاكل خدمية وضياع متعمد لحقوقها من قبل الحكومات المتعاقبة” .

واشار الى ان “المفاوضات الجارية مع اغلب الكتل السياسية قد تثمر عن حصول البصرة على حقيبة وزارية ثالثة” ، لافتا الى ان “الهدف الحقيقي هو تمثيل البصرة في مجلس الوزراء بغض النظر عن اسماء الشخصيات التي ستتولى ادارة هذه الوزارات” .

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