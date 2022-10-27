حكومة السوداني تنال ثقة مجلس النواب.. اسماء الوزراء

مجلس النواب يُصوت على منح الثقة للسيد فؤاد محمد حسين نائباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجيةمجلس النواب يُصوت على منح الثقة للسيد محمد علي تميم نائباً لرئيس الوزراء ووزير التخطيطمجلس النواب يُصوت على منح الثقة للسيد حيان عبدالغني عبدالزهرة السواد نائباً لرئيس الوزراء ووزير النفط

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد طيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد ثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد عبدالامير كامل الشمري وزيراً للداخلية

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد صالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد خالد بتال نجم عبدالله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد اثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد زياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد عباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة

مجلس النواب يُصوت على منح ثقته الى السيد نعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم