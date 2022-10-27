رئيس ممثلية حكومة الاقليم في بغداد يلتقي رئيس كتلة البارتي في برلمان كوردستان





ناقش الاستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد مع رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان “زانا ملا خالد” بحضور عدد من اعضاء الكتلة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الاقليم وبرلمان كوردستان.



كما بحث الجانبان خلال زيارة قام بها رئيس ممثلية حكومة الاقليم الى مقر برلمان كوردستان صباح الاربعاء ( ٢٠٢٢/١٠/٢٦) الاوضاع السياسية في الاقليم والعراق بشكل عام.



وثمن رئيس كتلة البارتي في برلمان كوردستان ، دور ممثلية حكومة الاقليم في بغداد في تعزيز العلاقات مع الحكومة الاتحادية،معربأ عن امله حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

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