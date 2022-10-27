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“فارس عيسى” و “هيمن هورامي” يناقشان المشاكل بين اربيل وبغداد

ناقش الأستاذ “فارس عيسى” رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد مع الاستاذ “هيمن هورامي” نائب رئيس برلمان كوردستان،آخر مستجدات العلاقات بين اربيل وبغداد.كما قدم “عيسى” شرحا مفصلا عن عمل الممثلية ونشاطاتها من خلال اجراء لقاءات وحوارات مع الوزارات والمؤسسات في الحكومة الأتحادية واهم المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الممثلية.جاء ذلك خلال زيارة رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد صباح الاربعاء (26/10/2022) لمقر برلمان كوردستان، حيث استعرض الجانبان الاوضاع السياسية الراهنة في العراق وبالاخص استمرار الحوارات لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة برئاسة المكلف محمد شياع السوداني.وثمن “هورامي” خلال اللقاء،دور ممثلية حكومة اقليم كوردستان في حلحلة المشاكل بين حكومتى الأتحادية واقليم كوردستان،فضلا عن جهود الممثلية في متابعة مستحقات الاقليم في بغداد،لاسيما مستحقات فلاحي كوردستان والتعاون والتنسيق بين وزارات الاقليم والحكومة الاتحادية.

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