قصيدة : سيكون طيبا مرة أخرى
للشاعر المجري غابور كاراي ” Karai Gábor ”
ترجمة مهدي قاسم
سيكون جميلا العودة إلى المنزل مرة أخرى
للاستراحة قليلا على الشرفة الصغيرة ،
من الجيد المبهج التحدث إلى والدتي ،
وتبادل أطراف الكلام مع والدي .
أن أعود طفلاً مرة أخرى ،
تحيطني هالة حب وسلام .
ستنتظرني والدتي فرحة عند البوابة
واقفز أنا إلى حضنها بمحبة غامرة .
و أشم النكهة الفواحة لطعام الغداء الطيب
أفرح لرغيف الخبز اللذيذ بسخونته لتوا .
كم سيكون جميلا العودة إلى المنزل مرة أخرى
لأقطف الورود من حديقة امي .
فقط ضباب الماضي ينهمر فوقي مستقرا
و يتناهى إلى سمعي الضجيج الهادر للعالم الحقيقي
لأرجع رويدا إلى صلابة العالم الواقعي .
وأنا أعلم أنهم لم يعودوا ينتظروني في البيت .
إن حلمي لحزين …
مع ذلك لا زالت الشمس مشرقة ،
إذ في أحلامي كنتُ في البيت ..
و كنتُ سعيدا حقا !…