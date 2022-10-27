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قصيدة : سيكون طيبا مرة أخرى للشاعر المجري غابور كاراي

قصيدة : سيكون طيبا مرة أخرى

للشاعر المجري غابور كاراي ” Karai Gábor ”

ترجمة مهدي قاسم

سيكون جميلا العودة إلى المنزل مرة أخرى
للاستراحة قليلا على الشرفة الصغيرة ،
من الجيد المبهج التحدث إلى والدتي ،
وتبادل أطراف الكلام مع والدي .
أن أعود طفلاً مرة أخرى ،
تحيطني هالة حب وسلام .

ستنتظرني والدتي فرحة عند البوابة
واقفز أنا إلى حضنها بمحبة غامرة .
و أشم النكهة الفواحة لطعام الغداء الطيب
أفرح لرغيف الخبز اللذيذ بسخونته لتوا .
كم سيكون جميلا العودة إلى المنزل مرة أخرى
لأقطف الورود من حديقة امي .

فقط ضباب الماضي ينهمر فوقي مستقرا
و يتناهى إلى سمعي الضجيج الهادر للعالم الحقيقي
لأرجع رويدا إلى صلابة العالم الواقعي .
وأنا أعلم أنهم لم يعودوا ينتظروني في البيت .
إن حلمي لحزين …
مع ذلك لا زالت الشمس مشرقة ،
إذ في أحلامي كنتُ في البيت ..
و كنتُ سعيدا حقا !…

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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