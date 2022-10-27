قصيدة : سيكون طيبا مرة أخرى

للشاعر المجري غابور كاراي ” Karai Gábor ”

ترجمة مهدي قاسم

سيكون جميلا العودة إلى المنزل مرة أخرى

للاستراحة قليلا على الشرفة الصغيرة ،

من الجيد المبهج التحدث إلى والدتي ،

وتبادل أطراف الكلام مع والدي .

أن أعود طفلاً مرة أخرى ،

تحيطني هالة حب وسلام .

ستنتظرني والدتي فرحة عند البوابة

واقفز أنا إلى حضنها بمحبة غامرة .

و أشم النكهة الفواحة لطعام الغداء الطيب

أفرح لرغيف الخبز اللذيذ بسخونته لتوا .

كم سيكون جميلا العودة إلى المنزل مرة أخرى

لأقطف الورود من حديقة امي .

فقط ضباب الماضي ينهمر فوقي مستقرا

و يتناهى إلى سمعي الضجيج الهادر للعالم الحقيقي

لأرجع رويدا إلى صلابة العالم الواقعي .

وأنا أعلم أنهم لم يعودوا ينتظروني في البيت .

إن حلمي لحزين …

مع ذلك لا زالت الشمس مشرقة ،

إذ في أحلامي كنتُ في البيت ..

و كنتُ سعيدا حقا !…

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