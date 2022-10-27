كريستيانو رونالدو مرشح لتمثيل أرسنال

أفادت صحيفة الناسيونال بأن نادي أرسنال الإنكليزي مرشح بقوة للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ابن الـ 37 عاماً أسوأ فتراته الكروية مع مانشستر يونايتد خاصةً بعد استبعاده من الفريق الأول في الفترة الماضية.

وكان كريستيانو رونالدو قد رفض الدخول كبديل في لقاء توتنهام هوتسبير، وخرج من أرضية الملعب قبل دقائق من انتهاء المباراة ليقرر المدرب الهولندي إريك تين هاغ لاستبعاده من قائمة لقاء تشيلسي والتدرب منفرداً.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن كريستيانو رونالدو مجاناً خلال شهر كانون الثاني المقبل، مما دفع إدارة أرسنال للتفكير في التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال بالرغم من بدايته الرائعة هذا الموسم وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنكليزي حتى الآن، إلا أنه يفكر في ضم كريستيانو رونالدو الذي سيعطي الفريق الخبرة اللازمة التي يفتقدها نجومه الشباب، على أمل تحقيق لقب الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

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