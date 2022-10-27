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ليفربول يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل ليفربول الإنكليزي إلى ثمن النهائي بفوزه الصريح على مستضيفه آياكس الهولندي بثلاثية نظيفة الأربعاء في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل أهداف “الريدز” كل من المصري محمد صلاح (42) والأوروغواياني داروين نونيز (49) وهارفي إليوت (52).

وبصم صلاح على هدفه السادس في آخر 4 مباريات بأمجد الكؤوس الأوروبية.

وهو الانتصار الرابع لليفربول مقابل خسارة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي المتصدّر والفائز على غلاسكو رينجرز (3-0) وتسع أمام آياكس الثالث الذي سيتنافس مع الفريق الاسكتلندي الباحث عن أولى نقاطه على بطاقة الدوري الأوروبي.

ويستقبل غلاسكو رينجرز منافسه آياكس في المرحلة الختامية لتحديد هوية الفريق الذي سينتقل لمسابقة الـ”يوروبا ليغ”.

 

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