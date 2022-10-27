موظفو الخطوط الجوية العراقية يبدأون اعتصاماً للمطالبة بإقالة مديرها العام منذ ساعتين

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (27 تشرين الثاني 2022)، إن مبيعات التذاكر توقفت في خمس من مكاتب الخطوط الجوية العراقية في بغداد.

ونوّه أنمار غازي، إلى أن حركة الملاحة الجوية في المطارات لم تتوقف، إلا أن الاعتصام أدى لتوقف بعض الأمور الفنية.

وفي الـ(8 أيلول 2022)، اعلنت وزارة النقل عن تكليف كريم كاظم حسين بمهام إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً لـ “عباس عمران الزبيدي”.

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية أصدرت بياناً في الـ2 تشرين الأول الجاري، نفت فيه الشركة أنباء إقالة مديرها كريم كاظم حسين من منصبه.

وكتبت في بيانها: “في الوقت الذي تبذل فيه الادارة الجديدة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية جهداً كبيراً لتصحيح مسار الشركة والارتقاء بمستواها المهني والنهوض بواقعها لتنافس كبريات شركات الطيران، تبدي الإدارة استغرابها الشديد من المحاولات (…) لتشويه الصورة الحقيقية لهذه الخطوات عن طريق بث معلومات عارية عن الصحة”.

