ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي عن شهر أيلول

توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي عن شهر أيلول الماضي.

وحصد ميسي، الجائزة المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا، متفوقاً على الثنائي جوناثان ديفيد لاعب ليل، إضافة إلى دانغو أوتارا لاعب لوريان.

وشارك ميسي في ثلاث مباريات بالدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، ونجح في ترك البصمة في كل لقاء، وكانت البداية بصناعة هدفين في انتصار باريس على حساب نانت بثلاثية نظيفة يوم الثالث من شهر أيلول الماضي.

ثم عاد وصنع ليونيل ميسي، هدف فوز فريقه باريس سان جيرمان على ستاد بريست، يوم 10 من شهر أيلول.

كما سجل ليونيل ميسي، هدف انتصار فريقه باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون، يوم 18 من شهر أيلول الماضي.

وبفضل تلك العروض، حصد ميسي نسبة 58% من الأصوات التي تم الإعلان عنها، ليخلف بالتالي، زميله البرازيلي نيمار، والذي توج بالجائزة في شهر آب الماضي.

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