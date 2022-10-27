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واسط.. “تشابه اسماء” كاد أن يودي بمحاضر مجاني إلى منصة الإعدام

افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم الخميس، باعتقال محاضر مجاني في إحدى السيطرات الامنية اسمه مطابق لاسم أحد المطلوبين المحكومين بالإعدام.

وأبلغ المصدر  ان “قوة امنية في سيطرة كوت بغداد اوقفت احد المحاضرين المجانيين في وزارة التربية اسمه مطابق لاسم مدان محكوم بالاعدام غيابيا وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

وبين المصدر، ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير انه المعتقل مشتبه باسمه وليس الشخص المطلوب وسيتم اطلاق سراحه لاحقا بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.

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