وزير النقل : لم أغادر العراق

وزير النقل لـ السومرية: لم أغادر العراق

خاص

أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الأربعاء، أنه يمارس عمله بشكل طبيعي، نافياً سفره الى خارج العراق.

وقال الشبلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ما تحدثت به السيدة النائبة عالية نصيف غير صحيح مطلقاً”، مشيراً الى أنه”لم يغادر العراق وما يزال يمارس عمله بشكل طبيعي”.

بدوره، قال عدد من الذين ذكرتهم النائبة نصيف، إنهم “يحتفظون بحقهم القانوني بهذا الشأن”، ودعوا الى “عدم القفز فوق قرارات القضاء العراقي”.