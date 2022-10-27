وفد من النضال الشعبي برئاسة د.مجدلاني يلتقي النائب في البرلمان اللبناني د. البزري

بيروت _ رام الله/ في استعراضه للأوضاع على الساحةالفلسطينية أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمة الصهيونية على أبناء شعبنا تأتي في ظل تصاعد هيمنة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل السلطة في الكيان الصهيوني، مع تنصل أمريكي كامل من كل التزاماتهم إتجاه شعبنا وقضيتنا.

وجاء ذلك في لقاء ضم الى جانب د.أحمد مجدلاني عقيلته، وأعضاء المكتب السياسي أبو أحمد جمال خليل مسؤول الساحات العربية وأبو العبد تامر عزيز مسؤول الساحة اللبنانية،وعضو اللجنة المركزية د.فريد اسماعيل ، مع النائب في البرلمان اللبناني الدكتور عبد الرحمن البزري في مكتبه في صيدا.

في الشأن اللبناني ذكر د. البزري أن لبنان قد دخل فعليا في الشغور الرئاسي، مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية بإنجاز ملف الترسيم البحري.

من جهته أكد د.مجدلاني احترام وتقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للبنان الذي كان وسيبقى داعما ونصيرا لقضيتنا الوطنية.

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