ائتلاف المالكي: تكليف السوداني لا يقل أهمية عن سقوط صدام

رأى ائتلاف دولة القانون، الجمعة، ان تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة وتمرير كابينته أمس الخميس، لا يقل أهمية وفرحا عن سقوط نظام الدكتاتورية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون عباس الياسري في حديث تلفزيوني ، ان “حكومة السوداني تحاول استثمار الوقت من اجل العمل وتقديم الخدمات وإيقاف التدهور والانحدار، مؤكدا ان مسارها واضح من خلال حرية اختيار الكابينة الوزارية”.

وأضاف، ان “غالبية الكابينة الوزارية هم من كفاءات الوزارات ويعد ذلك من مقومات النجاح”.

وتابع الياسري، ان “السوداني لديه خارطة عمل واضحة وهو بحاجة للدعم التشريعي لإنضاج هذه الأفكار واقعيا”.

ولفت، الى “حاجة الحكومة الحالية الى فريق عمل متكامل لكشف السرقات التي جرت خلال فترة حكومة الكاظمي”. انتهى 29/ر77

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