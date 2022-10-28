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ابرز النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي في “منتدى فالداي” للحوار

اهم النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “منتدى فالداي” للحوار:

  • ناقشنا في منتدى فالداي التطورات التي يشهدها العالم وتدهور المؤسسات الدولية.
  • الغرب يراهن للسيطرة على العالم في لعبته وهذا أمر خطير لا يأخذ بالحسبان مصالح الدول الأخرى.
  • الغرب اتخذ عدة خطوات للتصعيد من خلال تأجيج الحرب في أوكرانيا وفي تايوان واستقرار أسواق الطاقة.
  • هناك طريقان أمام الإنسانية إما أن نراكم عبء المشاكل أو نبحث عن حلول لعالم أكثر استقرارا.
  • العالم يشهد تآكلا في مبدأ الأمن الجماعي.
  • عالم القطب الواحد يقضي على تنوع الثقافات.
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