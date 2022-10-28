ابرز النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي في “منتدى فالداي” للحوار

اهم النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “منتدى فالداي” للحوار:
- ناقشنا في منتدى فالداي التطورات التي يشهدها العالم وتدهور المؤسسات الدولية.
- الغرب يراهن للسيطرة على العالم في لعبته وهذا أمر خطير لا يأخذ بالحسبان مصالح الدول الأخرى.
- الغرب اتخذ عدة خطوات للتصعيد من خلال تأجيج الحرب في أوكرانيا وفي تايوان واستقرار أسواق الطاقة.
- هناك طريقان أمام الإنسانية إما أن نراكم عبء المشاكل أو نبحث عن حلول لعالم أكثر استقرارا.
- العالم يشهد تآكلا في مبدأ الأمن الجماعي.
- عالم القطب الواحد يقضي على تنوع الثقافات.