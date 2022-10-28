ابرز النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي في “منتدى فالداي” للحوار

اهم النقاط التي أشار لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “منتدى فالداي” للحوار:

ناقشنا في منتدى فالداي التطورات التي يشهدها العالم وتدهور المؤسسات الدولية.

الغرب يراهن للسيطرة على العالم في لعبته وهذا أمر خطير لا يأخذ بالحسبان مصالح الدول الأخرى.

الغرب اتخذ عدة خطوات للتصعيد من خلال تأجيج الحرب في أوكرانيا وفي تايوان واستقرار أسواق الطاقة.

هناك طريقان أمام الإنسانية إما أن نراكم عبء المشاكل أو نبحث عن حلول لعالم أكثر استقرارا.

العالم يشهد تآكلا في مبدأ الأمن الجماعي.

عالم القطب الواحد يقضي على تنوع الثقافات.

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