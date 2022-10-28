الاحتلال التركي يقصف جبل سنجار من جديد

الصحفي: سجاد شنكالي

مساء هذا اليوم (28 تشرين الأول 2022), قصفت الطائرات التركية مقتربات جبل سنجار بمحافظة نينوى.

ونقل الصحفي سجاد الشنكالي ، عن مصدر محلي ان تم تنفيذ القصف بطائرة مسيرة من قبل قوات الاحتلال على الحزب العمال الكوردستاني المتواجد على الجبل منذ سيطرة داعش عام 2014.

تتواجد قوات PKK على جبل سنجار منذ سيطرة داعش عليها ، ودخلت هذه القوات من الحدود السورية و هذا التواجد يشكل خطرا كبيرا على القوات التركية بسبب موقعها الحدودي التي يربطها بالحدود السورية العراقية و يتم تعزيز قوات البي كي كي عن طريق الحدود السورية.

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