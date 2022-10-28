التربية العراقية: مادة اللغة الكردية في المناهج العربية غير مشمولة بالرسوب

الصحفي: سجاد شنكالي

قررت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية العراقية اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية في المدارس الشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.

ونقل الصحفي سجاد الشنكالي ، عن بيان صادر يوم (6 تشرين الاول 2022)، تعميماً موجهاً الى المديريات العامة للتربية في كافة المحافظات العراقي، باستثناء اقليم كوردستان، عدت فيه مادة اللغة الكوردية غير مرسّبة، وعدم اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية بالمدارس المشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها.

المديرية العامة للتقويم والامتحانات، تراجعت عن قرارها السابق، وأعلنت في إعمام جديد إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، عدا إقليم كوردستان، صادر القرار في (24 تشرين الأول 2022)، “اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية في المدارس الشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة لها”.

واشارت إلى أن قرارها جاء “نظراً لانتهاء العمل بنظام الكورسات والعودة نظام السعي السنوي للعام الدراسي (2022-2023)”.

مدير دراسة اللغة الكوردية في كركوك، شيرزاد رشيد، بيّن ، أنه بعد ضغوط من قبل برلمانيين ومسؤولين، تقرر مجدداً أن تكون اللغة الكوردية مادة أساسية في المنهج التعليمي.

يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أكد يوم (8 تشرين الثاني 2022)، أن الإعمام الصادر عن المديرية العامة للتقويم والإمتحانات بوزارة التربية حول عدم اعتبار مادة اللغة الكوردية المواد المرسّبة، مخالف للمادة الرابعة من الدستور.

نائب رئيس مجلس النواب، طالب وبشكل رسمي وزارة التربية في الحكومة الإتحادية بإلغاء مضمون الإعمام الصادر من المديرية العامة للتقويم والإمتحانات “لأنها غير مدروسة وتخالف الدستور والقوانين النافذة”، مشددا على وجوب “االابتعاد عن التعامل بأزدواجية مع اللغات في المواد الدراسية والمناهج التربوية”.

تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة في الدستور العراقي على ان “اللغة العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق”.

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