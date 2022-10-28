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الخزعلي يبارك للسوداني نيله وفريقه الوزاري ثقة البرلمان

 اعرب الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، عن مباركته لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان منهاج الحكومة اكد على مكافحة الفساد وتقديم الخدمة وتجاوز محن الحقبة السابقة.

 وقال الخزعلي في تغريدة على توتير ان “ممثلي الشعب نجحوا بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني”.

 واضاف اننا “نهنئ رئيس الوزراء وحكومته ونأمل من الجميع ان يساهموا في نجاح عملها”، مبينا ان “منهاج الحكومة اكد على مكافحة الفساد وتقديم الخدمة وتجاوز محن الحقبة السابقة”.

 نص التغريدة

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