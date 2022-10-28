الطلب من العسكر بالسودان لتسليم الحكم لنظام مدني، نعيم الهاشمي الخفاجي

لو كان من يحكم السودان دستور ومؤسسات لما حدثت الانقلابات العسكرية ولما وقعت حروب داخلية انتهت في استقلال جنوب السودان عن الدولة السودانية، من رسم حدود السودان بريطانيا وفرنسا، دمجوا مكونات وشعوب متصارعة ضمن بلد واحد ورفضوا تشريع دستور يضمن مشاركة جميع المكونات في إدارة الدولة السودانية بالتساوي، بل وصل جعفر النميري للحكم واطاح به الجنرال سوار الذهب وطلب من شعب السودان انتخاب حكومة ورفض سوار الذهب ترشيح نفسه، فاز الصادق المهدي بالانتخابات النتيجة حركة الإخوان دبرت الانقلاب من خلال شقيق زوجة الصادق المهدي زعيم الإخوان حسن الترابي والجنرال عمر البشير ودمروا الشعب السوداني في اسم تطبيق الشريعة انتهت في استقلال الجنوب عن السودان.

عمر البشير غدر في حركة الإخوان واقصى الترابي وتعاون مع دول البداوة وارسل جيوشه لقتل شعب اليمن النتيجة دول البداوة الوهابية لم تغفر إلى البشير وقوفه مع صدام الجرذ لذلك تم دعم ضباط بالجيش السوداني خلال وجودهم في السعودية لمحاربة اليمن وتم عزل عمر البشير وايداعه بالسجن من قبل ضباط مرتبطين في المخابرات السعودية، تصريحات وزير أمريكا بلكين في دعوة العسكر بالسودان لتسليم الحكم لحكومة مدنية بالتأكيد من منظمات المجتمع المدني مرتبطين مع أجهزة المخابرات الغربية، تصريح بليكن عدها الإعلام البدوي الخليجي في زعزعة استقرار السودان، حتى ان إعلام البداوة اعربوا عن تعجبهم كيف واشنطن من خلال الديمقراطيين، يطلبون بتسليم الحكم بالسودان لحكومة مدنية، وأن العسكر بمل أنهم أصدقاء إلى أمريكا فهم الأكثر عُرضة لتهديد الاستقرار من واشنطن، والأكثر عُرضة للتطاول ولاستفزاز.

شر البلية مايضحك، هراء وتحليلات ساذجة وغبية، للظاهر شرب ابوال البعير أثر بشكل سلبي على إمكانية تفكير عقول هؤلاء المحللين بسبب ارتفاع نسبة الاملاح أدت إلى رفع الضغط.

وفي كل مناسبة أو في أي حديث عن أي تصريح أو حادثة تقع في أقصى بقاع العالم الإعلام البدوي الوهابي يردد قوانة إيران إيران، وأن أمريكا تتعامل مع خصومها ومن ضمن الخصوم إيران تتعامل معهم يكون عبر الدبلوماسية السرّية، ومنذ عهد أوباما، واغرب نكتة الإعلام البدوي الوهابي يهاجم المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، الذي دائما يصدر تصريحات اعلامية تنسب إليه بنفي مانسب إليه من تهديدات ……الخ.

احلى نكتة مستكتب بدوي وهابي يقول ( لماذا بليكن اختار السودان، وليس مطالبة حماس مثلاً بإنهاء احتلالها لغزة).

ههههه شر البلية مايضحك

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

27/10/2022

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