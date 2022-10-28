العمل الصالح بالتعاون مع العمل العراقي توزع السلة الغذائية ببغداد في ذكرى الايام الفاطمية الاليمة

وزعت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي السلة الغذائية على الأيتام والمتعففين في ذكرى الايام الفاطمية الاليمة ، وذلك صباح اليوم الجمعة المصادف ٢٨/ ١٠ / ٢٠٢٢ بمقرها الرئيسي في بغداد منطقة المعامل – الباوية شارع راضي.

وشمل التوزيع أعدادا كبيرة من العوائل المتعففة والأيتام المسجلين ومن سكنة المنطقة والمناطق المجاورة.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٢

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