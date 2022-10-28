النائب علي شداد : تيار الحكمة سيدعم حكومة السوداني لكن بشروط

اعلن النائب عن تحالف قوى الدولة “علي شداد” عن موقف تيار الحكمة الوطني حيال الحكومة الجديدة التي يعتزم تشكيلها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والتي لن يشترك فيها تيار الحكمة كما اُعلن في وقت سابق” .

وقال “شداد” ان تيار الحكمة الوطني سيكون من اكثر الداعمين الى حكومة السوداني شريطة الالتزام ببرنامجها الحكومي وان تكون حكومة خدمات وان تعمل على تحقيق المتطلبات البسيطة لاحتياجات المواطن العراقي” .

ولفت “شداد” الى ان تيار الحكمة المنضوي في تحالف قوى الدولة بمجلس النواب سيكون له موقف اخر تجاه الحكومة الجديدة اذا انحرفت عن مسارها الخدمي” ، لافتا الى انها ستُقيَّم من خلال تقارير شهرية تراقب ادائها وسير عملها” .

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