النجف والديوانية .. مقتل رجل على يد زوجته طعنا بسكين وشاب ينهي حياة والده

افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بمقتل رجل على يد زوجته وسط المحافظة.

وذكر المصدر ان “المحافظة سجلت اليوم حالة قتل مروعة، إذ اقدمت زوجة على قتل زوجها بعدة طعنات (سكين) حادة داخل منزلهما بمنطقة حي القدم وسط النجف”.

وبين المصدر، ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى أن الجريمة ارتكبت بسبب خلافات عائلية بين الطرفين”.

في غضون ذلك أعلنت شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق القاء القبض على شخص قتل والده.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة أن احد الأشخاص يبلغ من العمر 29 سنة قام بقتل والده ( 56 ) سنة بالضرب المبرح مما أدى إلى وفاته وذلك في منطقة الحي العسكري الثاني في الديوانية.

وقال البيان إنه تم إلقاء القبض على المتهم، من جانبها باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للتعرف على أسباب الحادث.