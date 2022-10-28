رسالة من المالكي الى السوداني بعد نيل حكومته ثقة البرلمان

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني واعضاء كابينته الوزارية بعد نيله الثقة النيابية، داعيا الحكومة الى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في البلاد.

وقال المالكي في بيان انني “اتقدم بالتهنئة والتبريكات لنيلكم ثقة مجلس النواب اليوم وهو المعبر عن ثقة الشعب العراقي بكم” ، متمنيا أن “تكون جهودكم منصبة لتحقيق امال الشعب العراقي في مسيرة البناء والاعمار وتوفير الخدمات ومعالجة الفقر وازمة السكن والمياه وتحسين المعيشة الكريمة”.

واضاف اننا ” نامل منكم وبسرعة تعزيز الامن والاستقرار في عموم بلدنا الحبيب ومواجهة كل خارج على القانون والنظام وحماية امن المواطنين من سطوة الارهاب والعصابات .

واشار الى انه ” يتطلع الى مواصلة العمل مع بقية الشركاء والقوى الوطنية الذين كانت جهودهم قد اثمرت ولادة حكومتكم الموقرة في استعادة هيبة الدولة التي فقدتها ، وتلبية طموح ابناء الشعب العراقي في اقامة حياة حرّة كريمة “.

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