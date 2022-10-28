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زيباري: الرئيس بارزاني فكك الانسداد السياسي .. المرحلة القادمة تتطلب المصالحة السياسية الداخلية

زيباري: الرئيس بارزاني فكك الانسداد السياسي .. المرحلة القادمة تتطلب المصالحة السياسية الداخلية

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، مساء يوم الخميس، أن الرئيس مسعود بارزاني فكك الانسداد السياسي في العراق، وأن التحديات لاستمرار حكومة السوداني ستستمر ما لم يتحقق الوئام الوطني.

وقال زيباري عبر تويتر: «منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السيد السوداني مساء اليوم نقطة إيجابية بعد أن فكك الرئيس بارزاني الانسداد السياسي للبلاد».

وأضاف زيباري، أن «المرحلة القادمة تتطلب المصالحة السياسية الداخلية بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب، لأن التحديدات لاستمرار الحكومة قائمة وستستمر ما لم يتحقق الوئام الوطني».

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