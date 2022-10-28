سفيرة أستراليا الى العراق تلتقي منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي 

التقت السيدة پولا غانلي سفيرة استراليا إلى العراق بناء على طلبها منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي مساء الاربعاء الماضي.

ويأتي هذا اللقاء جريا على التقليد الذي سار عليه سفراء أستراليا إلى العراق بشكل منتظم منذ أكثر من 6 سنوات سعيا إلى التعرف على رؤية النخبة الأكاديمية والجامعية والثقافية والاجتماعية التي تمثل كل مكونات الطيف العراقي ألواسع وكذلك التعريف بالسياسة الاسترالية في العراق .

وبعد تعريف الحضور بأنفسهم وتخصصاتهم ومواقعهم قدمت د بشرى العبيدي ( نائب رئيس المنتدى بالنيابة عن رئيس المنتدى د جاسم كاطع الذي حال السفر دون حضوره) “تعريفا مكثفا بالمنتدى وتأريخه وأنشطته وتركيبته باعتباره مظلة لأطر فعالة تشمل “الصالون الثقافي” و”جمعية الاكاديميين العراقيين” و” لجنة الدفاع عن حقوق الانسان – أستراليا بالأضافة إلى لجانه الٱخرى الناشطة في المجالات المختلفة بالاضافة الى تعاونه وتنسيقه مع ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية”.

بعدها تقدمت السيدة السفيرة بشكرها الجزيل للمنتدى لاستضافته اللقاء واشادت به وبدوره المتميز وتركيبته المتفردة في تعدديتها , لتبدأ استعراضا مفصلا عن ٱخر لوحة للأحداث والوضع في العراق ثم ركزت على مفردات السياسة الاسترالية الخاصة بالعراق وتاريخ اسهامها في دعم العراق ومفردات هذا الدعم واوجه استثماراتها .

تلى ذلك مساهمة فعالة للزملاء الحضور ركزت على التعريف برؤية الشارع العراقي في سواده الأغلب ومن خلال قوى التغيير التي مثلها التشرينيون والقوى المدنية بمختلف تلاوينها .وإشارت المساهمات إلى انسداد الأفق أمام النخب الحاكمة وعزلتها عن الناس والقناعة السائدة من أن لا أمل في الخروج من الانسداد مع استمرار نهج المحاصصة وافرازاته من فساد شامل وعجز بنيوي .

ثم قدم المنتدى وجمعية الاكاديميين العراقيين حزمة من الاقتراحات التي ركزت على دعم استراليا للعراق وتعزيز دورها في الاستثمار وإعادة بناء البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية بالاستفادة من الإمكانات المتطورة لاستراليا مع التركيز على :

– التعليم الجامعي . – التطوير الاكاديمي والبحثي – الطاقة المتجددة – مشكلة شحة المياه – مشكلة التصحر وتدهور الزراعة – الطب والصحة

وقد طرحت في اللقاء مشكلة تأخر البت في معاملات هجرة الكثير من العراقيين الذين ارهقهم الانتظار في بلدان مثل تركيا والاردن ولبنان.

كما قدم د احمد الربيعي مذكرة باسم ” الجمعية الطبية العراقية الاسترالية النيوزلندية” تطالب برفع التمييز الذي يتعرض له الاستراليين من أصل عراقي في الحصول على تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة بعد الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق ترامب في عام 2016 على دخول العراقيين ( بين مواطني ستة دول اخرى ) الى الولايات المتحدة , الامر الذي له انعكاسات سلبية واضحة سواء بالنسبة للأطباء والاكاديميين واصحاب الكفاءات اجمالا او بالنسبة للعوائل العراقية التي يتوزع افرادها على بلدان الشتات ومنها الولايات المتحدة.

وقد وعدت السيدة السفيرة بالسعي للمساعدة في كلا الموضوعين.

يشار الى ان استضافة اللقاء تمت في الدار العامرة للزميل جليل دومان سكرتيرالمنتدى وتجلت فيها كل مظاهر الكرم العراقي الذي أشادت به السيدة غانلي.

” لجنة الاعلام -منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي “