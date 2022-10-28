سوء الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا تقود سوناك الى 10 داوننغ ستريت

معد فياض

دفعت سوء الاوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة بوزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، الى الواجهة ليكون اصغر رئيس وزراء لبريطانيا ومن اصول آسيوية بعد ان تم انتخابه ليكون زعيما لحزبه، المحافظين، خلفا لليز تراس التي استقالت من منصبها الاسبوع الماضي بعد 45 يوما من توليها رئاسة الوزراء إثر اخفاقها باجراء اصلاحات اقتصادية، وبعد أن تخلى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عن محاولته العودة إلى السلطة، وفاز سوناك بالسباق بعد انسحاب منافسته الوحيدة وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت من السباق. وكان سوناك قد تولى منصب وزير المالية في حكومة بوريس جونسون في الفترة ما بين شباط 2020 وحتى تموز 2022.

وأعلن رئيس لجنة 1922 غراهام برادي، اليوم الاثنين(24 تشرين الاول 2022)، أن المشرع البريطاني من حزب المحافظين ريشي سوناك، سيحل محل ليز تراس كزعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس وزراء البلاد.وسينتقل سوناك الى مقره الجديد في 10 داوونغ ستريت بعد ان يصبح رسميًا رئيسًا للوزراء بمجرد تعيينه في هذا المنصب من قبل الملك تشارلز الثالث.ومن المقرر أن يصبح ريشي سوناك، 42 عاما، أصغر زعيم في بريطانيا منذ أكثر من 200 عام. إلى جانب أنه سيكون أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية.

الجدير بالذكر ان النظام السياسي الفريد للملكة المتحدة، الذي يعني أن الأشخاص الوحيدين الذين كان لهم حق تقرير من سيصبح رئيسا للوزراء في هذه المرة هم الأعضاء المسجلون بحزب المحافظين، وبمجرد إعلان رئيس الوزراء استقالته لا يفضي تلقائيا إلى إجراء انتخابات عامة، فالحزب الحاكم، سواء كان المحافظين او العمال، عادة هو الذي يختار زعيما جديدا له.

وبعد أن أعلن بوريس جونسون استقالته، كانت الخطوة التالية هي اختيار نواب البرلمان عن الحزب وأعضاء الحزب الشخص الذي سيخلفه في رئاسة الحزب.في الجولات الأولى لعملية الاختيار، شارك أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في عملية التصويت، وقد تم عقد جولات انتخابية حتى تم تصفية المرشحين إلى اثنين فقط هما وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

وُلد سوناك في مدينة ساوثهامبتون بانجلترا عام 1980 لأبوين من أصل هندي هاجرا من شرق إفريقيا. وكان والده طبيبا عاما وكانت والدته تدير صيدليتها الخاصة.وخلال الصيف، أثناء التنافس مع ليز تراس، ركزت حملة سوناك بشكل أساسي على قضية واحدة، هي الحالة المتدهورة لاقتصاد المملكة المتحدة وخطته لإنقاذه.

وخلال ذلك السباق قال سوناك في تصريحات صحفية إنه يفضل خسارة سباق زعامة حزب المحافظين بدلا من “الفوز بإطلاق وعود كاذبة”.

وبدت تصريحات سوناك وكأنها هجوم يستهدف التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس، التي اتهمت سوناك في ذلك الوقت بـ “إثارة الذعر” و “تصدير الخوف”.

وقد تم التراجع عن جميع التخفيضات الضريبية المقترحة تقريبا، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وقال سوناك الذي لم يعلق على الاضطرابات الأخيرة، إنه يترشح لمنصب رئيس الوزراء لإصلاح “أزمة اقتصادية عميقة” وكذلك لتوحيد حزبه.

وقد أيد وزير المالية الحالي جيرمي هانت، ترشح سوناك، قائلا إنه سيتخذ “الخيارات الضرورية من أجل ضمان ازدهار البلاد على المدى الطويل”.

وكان سوناك قد دعا البريطانيين الى الخروج الى المقاهي والمطاعم خلال جائحة كورونا للترفيه عن انفسهم ،مما أثار ذلك، في نيسان، بعض النقاد المحافظين التساؤلات عما إذا كان المليونير (في إشارة لسوناك) مدركا لحجم ضغوط تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر البريطانية المتعثرة. وبسبب ذلك خضعت أموال سوناك وعائلته لتدقيق شديد، كما سُلط الضوء على التفاصيل الضريبية لزوجته أكشاتا مورتي وريثة العائلة الثرية.

لكن أكشاتا مورتي أعلنت لاحقا أنها ستبدأ بدفع ضرائب للمملكة المتحدة على أرباحها الخارجية، لتخفيف الضغط السياسي على زوجها.

كما طرح حزب العمال عددا من الأسئلة حول موارد سوناك المالية، بما في ذلك السؤال حول ما إذا كان سوناك قد استفاد من استخدام الملاذات الضريبية؟

وقد قالت صحيفة الإندبندنت إن سوناك يودع أموالا في ملاذات ضريبية، ونشرت تقريرا يزعم أنه أُدرج كمستفيد من صناديق الملاذات الضريبية في جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان في عام 2020، وقال حينها متحدث باسم سوناك إنهم “ينكرون” هذه الادعاءات.

ومن المعروف ان القوانين البريطانية لا تميز بين مواطن وآخر استنادا الى اصوله سواء في الوصول الى البرلمان عن طريق الانتخابات او الحكومة حيث ينظر الى نزاهته وانجازاته، وسوناك ليس اول مواطن بريطاني من اصول مهاجرة يتولى منصب رفيع في حكومة المملكة المتحدة، وهم سويلا بريفرمان وزيرة للداخلية، التي استقالت بعد مرور 44 يوما على تكليفها بسبب ما وصفته بخطأ تقني ارتكبته خلال مراسلاتها على شبكة الانترنيت، وكواسي كوارتنغ للمالية جيمس كليفرلي للخارجية، والكوردي العراقي ناظم الزهاوي، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

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