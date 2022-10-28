لا بد ان نتفائل ! * د. رضا العطار

كنت اتحدث الى احد الصحفيين فوجدته في غاية التشاؤم. انه كان يعدد لي مساوئ الحكم وسفه المعارضة، وتفشي الرشوة والفهم السيء للحضارة العصرية وانخفاض المستوى التعليمي بين الطلبة وانخفاض المستوى الثقافي بين الشباب الخ.

واعترضت عليه لأنه يبالغ في تقدير هذه المساوئ. وان هذه المبالغة هي نتيجة لتشاؤمه وليست صورا صحيحة للواقع. وقلت له في النهاية اني لو تشاءمت مثله لما استطعت ان اكتب حرفا واحدا، لأن التشاؤم يشل التفكير ويعطل الارادة ويجمد النفس. ونصحت له بان يعالج نظامه الهضمي اذ ربما يكون سبب تشاؤمه لأمساك القولون او كسل الكبد.

وعدت الى مكتبي افكر في هؤلاء المتشائمين الذين لا ينشطون الى عمل لأنهم حين تحيط بهم المصاعب، يشعرون ان الظلام خيّم عليهم بدلا من ان ينتظروا الصباح.

وكثيرا ما يندس هذا التشاؤم في نفوسنا ويركد كما لو كان الطين الراسب وهو يغمر حياتنا بهواجس تعمينا رؤية الالوان الزاهية فلا نرى غير الالوان القاتمة.

عند هذا الحد تهون علينا القيم البشرية السامية فلا نطمح الى الدرجات العالية من التفكير السليم والفهم السديد، كما يهون علينا عملنا فنؤديه كارهين وكأننا مدفوعين اليه قسرا نؤديه بخمول وكراهية، لأننا في هذا الذهن المشوش قد انتهينا الى حال نفقد فيها الاحساس في خير احوالنا ومستقبلنا وحتى الشعور باللذة الحسية. فنتجاهل حقيقة وجودنا في هذه الدنيا وسر ظهورنا فيها، محاولين التخلص من همومها عن طريق الأنكباب على الخمرة او التي اكثرها شرا بغية نسيان واقعنا المر، والتي تنقلنا الى حالة قريبة من الموت لاننا نكون حينذاك بلا حياة.

ان الحياة الحيوية هي التفاؤل. وهي الايمان باننا سنرقى على الرغم من كل المصاعب والعقبات، وهذا الايمان هو الذي يبعث في نفوسنا النشاط. وهو الذي يجعلنا نرضى بالتضحية كي نسعد في مستقبلنا او كي يسعد وطننا او ابناؤنا. واني لواثق بان هؤلاء النبلاء من شبابنا المضحي انما يغامرون ويقتحمون لانهم متفائلين بالنتائج. واني لواثق بان هؤلاء الشباب لو سلك الى نفوسهم التشاؤم لما عملوا ولما كافحوا.

ولست اتجاهل رذائلنا ونقائصنا بل مقابحنا. ولكني اعتقد انه عندما نحيل النظرة العامة لأحوالنا كلها نجد ما يبرر التفاؤل بمستقبلنا والامل القوي باننا سوف نستقبل الصباح الذي يشرق بأشعة الشمس ويزدهي بنضرة الحياة.

يجب ان ندين بدين التفاؤل والتيمن ونقتحم المستقبل باسمين بل ضاحكين ننشد النجاح والخير والشرف ونمارس الحب والاخاء ونكافح المرض والفقر والجهل في انفسنا وفي امتنا ونرتفع الى الآفاق العالية من الانسانية بالجد في دراسة هذا العالم والدأب في الارتقاء الشخصي طامحين طامعين في امانة واخلاص لأخضاع حياتنا لآمالنا واحلامنا.

مقتبس من كتاب مشاعل الطريق للشباب للعلامة سلامه موسى.

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