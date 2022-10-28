مسرور بارزاني للسوداني: ندعم الانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لرئيس الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني، دعمه للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه مسرور بارزاني، الخميس (27 تشرين الاول 2022)، مع السوداني عقب حصول كابينته الحكومية على ثقة مجلس النواب العراقي.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان، في تغريدة على موقع تويتر: “تحدثتُ الليلة هاتفياً إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجددتُ له دعمي للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد، يُفضّل فيها التعاون على الخلافات، والحوار بدلاً عن الخصومة”، مشيرا الى ان “البلاد بحاجة إلى هذا النوع من الشراكة”.

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت اليوم الخميس، ثقة مجلس النواب العراقي، حيث صوت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيراً للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي الجلسة ايضا تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

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