مقرر الأمم المتحدة الخاص : الكورد في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية

مقرر الأمم المتحدة الخاص لرووداو: الكورد في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية

مجيد نظام الدين

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، ان الكورد في إيران محرومون من حقوقهم الاساسية.

رحمن، قال للمحرر الدبلوماسي لشبكة رووداو الإعلامية في نيويورك، الخميس (27 تشرين الاول 2022)، ان “الكورد في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية”.

وتطرق رحمن في حواره مع رووداو الى قضية الشابة الكوردية ژینا (مهسا) أميني، وحيثيات وفاتها في طهران عقب اعتقالها من قبل شرطة الإرشاد، قائلاً: “ژینا اسم كوردي، لكنها لم تستطع تسجيل اسمها الكوردي. الدولة في ايران لا تسمح للكورد بأي شكل التعبير عن انفسهم. تم انتزاع كثير من حقوق الكورد في ايران ومن بينها حق الهوية، حق استخدام اللغة، حق التمثيل، وحق التعبير عن النفس”، مبيناً انه “لذلك تكثر التظاهرات في المحافظات الكوردية هناك”.

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، ذكر انه بعد انطلاق التظاهرات في مدن كوردستان بإيران مباشرة، قتل 66 شخصاً، ويظهر ان العدد قد زاد.

نص حوار المحرر الدبلوماسي لشبكة رووداو في نيويورك مجيد نظام الدين الكلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن:

مجيد الكلي: شكرا جزيلاً لك. لديّ ثلاثة اسئلة. أولها، حضرتكم تقولون انه لم تُقتل في ايران ژینا أميني فقط، هل تعتقد ان هذه مشكلة منظّمة (ممنهجة) في هذا البلد؟ هل تعتقد ان الحكومة في إيران تستهدف النساء بشكل مقصود؟. سؤالي الثاني حول كوردستان إيران، كما أشرت، منذ أيام توجد في مهابات ومناطق كوردية أخرى تظاهرات قُتل خلالها عدد من المتظاهرين، هل يمكنك ان تخبرنا ماذا يجري هناك؟ هل تعتقد أنه يتم استهداف الكورد في ايران على وجه الخصوص من قبل اصحاب السلطة هناك؟. وسؤالي الثالث هو انه منذ بداية خروج التظاهرات بسبب وفاة ژینا أميني، حدث قتل وتخريب كبيران في انحاء ايران، لكن الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يلتزمون الصمت بشكل كامل، لا يوجد تنديد، هم يتطرقون الى الموضوع بشكل محدود ويحاولون عدم القاء الضوء عليه كثيرا، ماهو رأيكم حول الأمر كمحقق خاص للأمم المتحدة؟

جاويد رحمن: ان الكورد في إيران محرومون من حقوقهم الأساسية. ژینا اسم كوردي، لكنها لم تستطع تسجيل اسمها الكوردي. الدولة في ايران لا تسمح للكورد بأي شكل التعبير عن انفسهم. تم انتزاع كثير من حقوق الكورد في ايران ومن بينها حق الهوية، حق استخدام اللغة، حق التمثيل، وحق التعبير عن النفس، لذلك تكثر التظاهرات في المحافظات الكوردية هناك. بعد انطلاق التظاهرات مباشرة قتل 66 شخصاً في كوردستان. وليس لدي اي شك ان العدد زاد الآن.

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