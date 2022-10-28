مكافحة الارهاب يقتل الإرهابي “عز الدين” في ديالى

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن مقتل الإرهابي “عز الدين” في ديالى.

وقال الجهاز في بيان إن “الجهاز نفذ عملية نوعية في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى بعد أن تم نصب كمين مُحكم أسفر عن مقتل المدعو “هشام محي مال الله المعموري” المُكنى ( عز الدين ) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في عصابات داعـش الإرهابيـة والذي خطط ونفذ لعملية اغتيال المقدم الشهيد حيدر الربيعي في منطقة العبارة بذات المحافظة قبل أيام كما وقُتل أحد أفراد حمايته والذي فجر نفسه أثناء الاشتباك مع شُجعان العمليات الخاصة”.

وأضاف أن “جهاز مُكافحة الإرهاب ثابتٌ على نهجه وسيبقى حريصًا على شعب وأرض وسماء ومياه هذا الوطن العظيم”.