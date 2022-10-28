نيجيرفان بارزاني يعلن دعم إقليم كوردستان لإنجاح المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة

أبدى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كوردستان لإنجاح المنهاج الوزاري وتحقيق تعهدات الحكومة العراقية الجديدة، معرباً عن الاستعداد لحل كل مشاكل إقليم كوردستان وبغداد من خلال الحوار وفي إطار الدستور.

جاء ذلك في بيان لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) حيث قال في البيان انه “بمناسبة المصادقة على المنهاج الوزاري ومنح الثقة للكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، نتقدم بأحر التهاني لكل العراقيين على هذه الخطوة المهمة، ونتقدم بتهانينا الخاصة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وأعضاء كابينته الحكومية، آملين الموفقية للجميع في أداء مهامهم”.

وأضاف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني: “نأمل أن تصبح هذه الخطوة المبشرة بداية النهاية لمآسي شعب العراق، وبداية جديدة لحل المشاكل والأزمات، وللنمو الاقتصادي، وتنمية الخدمات، وتحقيق الاستقرار والأمن، وتصحيح مسار العملية السياسية، والحل الدستوري لمشاكل أربيل – بغداد، وإعادة ثقة الشعب بالمؤسسات، والتفات الحكومة الجاد للمطالب المشروعة للمواطنين”.

“وبهذه المناسبة، نعلن دعم إقليم كوردستان لإنجاح المنهاج الوزاري وتحقيق تعهدات الحكومة الجديدة. وكدأبنا الدائم، نؤكد من جديد إبداء استعدادنا لحل كل مشاكل إقليم كوردستان وبغداد من خلال الحوار وفي إطار الدستور”، وفقا للبيان.

وأكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على “حقيقة أن حل المشاكل المختلفة للعراق وتجاوز مصاعب المرحلة، واجب ومسؤولية مشتركة علينا جميعاً، ومصالح العراقيين بمكوناتهم كافة تدعونا إلى أن نكون جميعاً في مستوى هذه المسؤولية”.

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت اليوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) ثقة مجلس النواب العراقي، حيث صوت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيراً للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي الجلسة ايضا تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

ولم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى وقت لاحق.

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