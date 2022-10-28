وزير العمل الجديد: المنصب في خدمة الشعب

تعهد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي باستمراره على تحقيق الخدمات للمواطنين، مبيناً أن استبدال مقعده النيابي لا يغيره عن مواقفه السياسية.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقد عقب التصويت على تسميته وزيراً للعمل والشؤون انه “في اول يوم لمغادرتي مقعدي في مجلس النواب وبتشرفي لأن أكون جزءاً من الكابينة الحكومية أو الوزارية التي تشكلت اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أحببت أن اكون بينكم كما كنت دائما في مجلس النواب والآن أنا خادمً للحكومة والمواطن العراقي من هذا المكان كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية “.

واضاف” شكراً لكل الزملاء والأخوة والأخوات البرلمانيين في مجلس النواب الذين زاملتهم في هذه الدورة والدورات الماضية والى رئيس مجلس النواب ونوابه” .

وتابع انني” شكرا للمرجعية الدينية ولعوائل الشهداء أصحاب الفضل الاول والمنة علينا والى الشعب العراقي الأبي ، وشكرنا وتقديرنا وامتناننا وعرفاننا لحشدنا الشعبي المبارك ، هذا الحشد الذي لولاه ولولا تضحياته وما قدمه من جهد ودماء وفداء وعرق وسهر وتضحيات لما كنا هنا اليوم ولما كان لنا استعداد لهذا العمل الحكومي وخصوصاً في مجال خدمات الناس ومحاربة الفساد “.

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