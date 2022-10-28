وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري

أعلنت الفنانة العراقية هند كامل، اليوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) وفاة زوجها المخرج العراقي فيصل الياسري.

ولد الفنان فيصل عبد الله الياسري عام 1933، عمل في الصحافة عام 1948، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان (في الطريق)، كما أصدر رواية (كانت عذراء) عام 1952.

قبل أن يتوجه للسينما، حصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيونيين من فيينا، وعمل عام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد، كما عمل للفترة من 1959-1962 مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية.

وفي أواخر عام 1965، عمل فيصل الياسري في التلفزيون السوري حتى عمله في فيلم (الرأس) في العراق عام 1976.

كما أخرج فيصل الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، وحوالي عشرة أفلام روائية منها أفلام: (الرأس 1976) و(النهر 1977) و(القناص 1979) و(بابل حبيبتي) وغيرها.

من أعماله التلفزيونية التي أخرجها: (دنانير من ذهب) و(اللغة العربية) و(المرايا) و(الدفتر الأزرق) وبرنامج الملف الذي لخص آثار العمليات العسكرية على البنية التحتية والخدمات على المواطنين العراقيين في حرب عاصفة الصحراء.

ساهم في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين عامي 1994 و1995 وامتلك فضائية الديار العراقية، وهو زوج الممثلة العراقية هند كامل.

وكتبت الفنانة هند كامل منشوراً في صفحتها بموقع فيسبوك: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون. إنتقل الى رحمة الله زوجي (ابو ديار) فيصل الياسري صباح اليوم في (عمّان) وحوله من أحب ورعى وربى أولاده وسننقل جثمانه الى بغداد مصحوباً بمحبتنا راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته. وكان وجههه مُضيئا وجميلا حتى آخر أيامه. وسأعُلن لاحقا عن تفاصيل العزاء عندما نصل الى بغداد. الى رحمة أكبر فيصل”.

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