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اعتقال شخصين مشتبه بهما بحادث انفجار “البنوك” وعمليات بغداد تشرع بالتحقيق

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بالقبض على شخصين مشتبه بهما بحادث الانفجار الذي وقع في منطقة البنوك شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر  إن “قوة من شرطة بغداد اعتقلت صاحب الكراج المتوقف به الصهريج وصاحب الصهريج”، مشيراً إلى أن “الصهريج كان محملاً بغاز البيبسي”.

بدورها قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن “القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد، شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة شرقي العاصمة بغداد ، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا”.

وفي وقت سابق اليوم السبت، افاد مصدر أمني بحدوث انفجار شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر أن صهريجا كان متوقف داخل كراج للسيارات بالقرب من مقهى شعبي ضمن منطقة البنوك انفجر نتيجة سبب مجهول.

واضاف المصدر؛ أن خبير المتفجرات حضر في مكان الحادث للتأكد ان الانفجار حصل نتيجة خلل فني أو مواد متفجرة مثبتة اسفل الصهريج.

وأشار إلى أن الحصيلة الاولية لضحايا الانفجار كانت 8 قتلى و9 جرحى بالإضافة إلى تعرض بعض اسيجة المنازل القريبة الى الضرر.

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