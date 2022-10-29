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التربية توضح حقيقة وجود توجه لإلغاء عطلة السبت للمدارس

نفت وزارة التربية وجود توجه لإلغاء عطلة يوم السبت أو تقليص دوام المدارس للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الدراسة حضورية لجميع المدارس الابتدائية والثانوية بمختلف أنواع دوامها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، إن “العملية التربوية تواجه تحديات عدة مرتبطة بعدم إقرار الموازنة وعدم تنفيذ المشاريع التربوية بما يتواءم مع طموح الوزارة، ما حتم على الوزارة تنفيذ مشاريعها وفقاً لامكانياتها المتوفرة”.

وأكد “عدم وجود نية لإلغاء عطلة يوم السبت، كون الوزارة وجهت بتوزيع الحصص الدراسية بين أيام الأسبوع الخمسة، كاشفاً عن وجود دراسة بشأن ذلك ستعلن قريباً بعد التقييم العام للعملية التربوية”.

وأشار إلى أن “عملية توزيع الكتب تخضع لمتابعة واشراف الوزارة ببغداد والمحافظات، اسهاماً بإيصال حصص الكتب المنهجية إلى جميع الطلبة، لاسيما بعد مباشرة المطابع الحكومية منذ أكثر من شهر بطبع المناهج الدراسية، بهدف تكامل العملية التعليمية في البلاد”.

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